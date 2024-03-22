За підзарядкою та зв’язком у Харкові можна звернутися до поліції – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за допомогою під час блекауту харків’яни можуть звертатися до найближчих райвідділів.
“Терористи з країни зла завдали чисельні удари по Харкову та області. Зазнали пошкоджень і руйнувань інфраструктурні об’єкти. В місті відсутнє світло. Якщо вам потрібно зателефонувати близьким, викликати екстрені служби, зарядити телефони, ви можете звернутися до найближчих райвідділів поліції. В кожному райвідділі ми запустили роботу старлінків, генераторів“, – написав Тимошко.
Поліція та всі служби області працюють, наголосив він.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: блекаут, зарядка, новини Харкова, поліція, світло, связь, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 06:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за допомогою під час блекауту харків’яни можуть звертатися до найближчих райвідділів".