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За підзарядкою та зв’язком у Харкові можна звернутися до поліції – Тимошко

Події 06:19   22.03.2024
Оксана Горун
За підзарядкою та зв’язком у Харкові можна звернутися до поліції – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за допомогою під час блекауту харків’яни можуть звертатися до найближчих райвідділів.

Терористи з країни зла завдали чисельні удари по Харкову та області. Зазнали пошкоджень і руйнувань інфраструктурні об’єкти. В місті відсутнє світло. Якщо вам потрібно зателефонувати близьким, викликати екстрені служби, зарядити телефони, ви можете звернутися до найближчих райвідділів поліції. В кожному райвідділі ми запустили роботу старлінків, генераторів“, – написав Тимошко.

Поліція та всі служби області працюють, наголосив він.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 06:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за допомогою під час блекауту харків’яни можуть звертатися до найближчих райвідділів".