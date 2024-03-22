За підзарядкою та зв’язком у Харкові можна звернутися до поліції – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що за допомогою під час блекауту харків’яни можуть звертатися до найближчих райвідділів.

“Терористи з країни зла завдали чисельні удари по Харкову та області. Зазнали пошкоджень і руйнувань інфраструктурні об’єкти. В місті відсутнє світло. Якщо вам потрібно зателефонувати близьким, викликати екстрені служби, зарядити телефони, ви можете звернутися до найближчих райвідділів поліції. В кожному райвідділі ми запустили роботу старлінків, генераторів“, – написав Тимошко.

Поліція та всі служби області працюють, наголосив він.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють.