Масована ракетна атака: вибухи підтвердили в Харкові та Запоріжжі

З раннього ранку 22 березня армія РФ завдає ракетних ударів територією України, вибухи вже пролунали в кількох областях. Застосовують крилаті ракети, “Кинджали” та балістику. Що відомо про наслідки на цей час.

Близько 20 вибухів пролунали вранці в Харкові. Керівництво міста та області повідомило про “прильоти” по інфраструктурі – зокрема, енергетичній. У місті зникла електрика, почала зникати вода. Мер Ігор Терехов повідомив, що на маршрути не вийде електротранспорт (його замінять на автобуси). Інформації про жертв і постраждалих наразі немає. Детальніше.

Також вибухи пролунали в Запоріжжі. Начальник місцевої ОВА Іван Федоров повідомив про вісім “прильотів”.

“Вісім ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо“, – написав Федоров.

Повідомляють, що в місті перебої з водопостачанням.

Також вибухи пролунали в Кривому Розі. Їх підтвердив начальник МВА Олександр Вілкул.

Про те, що було “гучно”, в соцмережах повідомляли жителі Сум та Хмельницького. Однак підтверджень “прильотів” наразі немає. Ракетна атака продовжується. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, крилаті ракети над територією західних областей України.