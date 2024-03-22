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Масована ракетна атака: вибухи підтвердили в Харкові та Запоріжжі

Події 06:04   22.03.2024
Оксана Горун
Масована ракетна атака: вибухи підтвердили в Харкові та Запоріжжі Ілюстрація: map.ukrainealarm.com

З раннього ранку 22 березня армія РФ завдає ракетних ударів територією України, вибухи вже пролунали в кількох областях. Застосовують крилаті ракети, “Кинджали” та балістику. Що відомо про наслідки на цей час.

Близько 20 вибухів пролунали вранці в Харкові. Керівництво міста та області повідомило про “прильоти” по інфраструктурі – зокрема, енергетичній. У місті зникла електрика, почала зникати вода. Мер Ігор Терехов повідомив, що на маршрути не вийде електротранспорт (його замінять на автобуси). Інформації про жертв і постраждалих наразі немає. Детальніше.

Також вибухи пролунали в Запоріжжі. Начальник місцевої ОВА Іван Федоров повідомив про вісім “прильотів”.

“Вісім ракетних ударів ворог завдав по Запоріжжю. Уражено обʼєкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо“, – написав Федоров.

Повідомляють, що в місті перебої з водопостачанням.

Також вибухи пролунали в Кривому Розі. Їх підтвердив начальник МВА Олександр Вілкул.

Про те, що було “гучно”, в соцмережах повідомляли жителі Сум та Хмельницького. Однак підтверджень “прильотів” наразі немає. Ракетна атака продовжується. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, крилаті ракети над територією західних областей України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 06:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З раннього ранку 22 березня армія РФ завдає ракетних ударів територією України, вибухи вже пролунали в кількох областях. Застосовують крилаті ракети, “Кинджали” та балістику. Що відомо про наслідки на цей час".