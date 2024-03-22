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Массированная ракетная атака: взрывы подтвердили в Харькове и Запорожье

Происшествия 06:04   22.03.2024
Оксана Горун
Массированная ракетная атака: взрывы подтвердили в Харькове и Запорожье Иллюстрация: map.ukrainealarm.com

С раннего утра 22 марта армия РФ наносит ракетные удары по территории Украины, взрывы уже прогремели в нескольких областях. Применяют крылатые ракеты, «Кинжалы» и баллистику. Что известно о последствиях на данный момент.

Порядка 20 взрывов прогремели утром в Харькове. Руководство города и области сообщило о «прилетах» по инфраструктуре — в том числе, энергетической. В городе пропало электричество, начала исчезать вода. Мэр Игорь Терехов сообщил, что на маршруты не выйдет электротранспорт (его заменят автобусами). Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Подробнее.

Также взрывы прогремели в Запорожье. Начальник местной ОВА Иван Федоров сообщил о восьми «прилетах».

«Восемь ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Информацию о пострадавших уточняем», — написал Федоров.

Сообщают, что в городе перебои с водоснабжением.

Также взрывы раздались в Кривом Роге. Их подтвердил начальник ГВА Александр Вилкул.

О том, что было «громко» в соцсетях сообщали жители Сум и Хмельницкого. Однако подтверждений «прилетов» на данный момент нет. Ракетная атака продолжается. По сообщениям Воздушных сил ВСУ, крылатые ракеты — над территорией западных областей Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 06:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С раннего утра 22 марта армия РФ наносит ракетные удары по территории Украины, взрывы уже прогремели в нескольких областях. Применяют крылатые ракеты, «Кинжалы» и баллистику. Что известно о последствиях на данный момент".