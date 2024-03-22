Главные новости Харькова 22.03: более 15 взрывов, нет света, пропадает вода

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

05:27

Город без света, начала пропадать вода. Терехов сообщил, что электротранспорт не выйдет на маршруты

«Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

В Харьковоблэнерго заверили: энергетики уже работают. «Энергетики на рабочих местах, сохраняем спокойствие, все будет хорошо!», — отметил руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

05:08

В Харькове пропал свет. Синегубов сообщил об ударах по инфраструктуре, Терехов — про 15 взрывов

После серии взрывов в Харькове пропало электричество.

«В настоящее время около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: россияне ударили по инфраструктуре.

04:49

В Харькове гремят взрывы

Начиная с 04:30 в Харькове раздаются взрывы. Вражескую ракетную атаку подтвердили мэр Игорь Терехов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.