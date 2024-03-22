Главные новости Харькова 22.03: более 15 взрывов, нет света, пропадает вода
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
05:27
Город без света, начала пропадать вода. Терехов сообщил, что электротранспорт не выйдет на маршруты
«Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозки будут осуществлять автобусы по схеме блэкаута», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
В Харьковоблэнерго заверили: энергетики уже работают. «Энергетики на рабочих местах, сохраняем спокойствие, все будет хорошо!», — отметил руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
05:08
В Харькове пропал свет. Синегубов сообщил об ударах по инфраструктуре, Терехов — про 15 взрывов
После серии взрывов в Харькове пропало электричество.
«В настоящее время около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: россияне ударили по инфраструктуре.
04:49
В Харькове гремят взрывы
Начиная с 04:30 в Харькове раздаются взрывы. Вражескую ракетную атаку подтвердили мэр Игорь Терехов и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 05:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".