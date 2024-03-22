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Самая масштабная атака на энергообъекты Харьковщины: «прилетело» 18 ракет

Происшествия 11:16   22.03.2024
Виктория Яковенко
Самая масштабная атака на энергообъекты Харьковщины: «прилетело» 18 ракет Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители показали последствия ракетной атаки РФ на энергообъекты Харьковщины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 22 марта с 5:00 до 5:30 враг массированно атаковал ракетами объекты энергетической инфраструктуры Харькова и области. Вспыхнули пожары. Ряд населенных пунктов региона – обесточен.

«Получил ранение 43-летний работник одного из энергопредприятий области. По предварительным данным, враг применил по региону не менее 18 ракет типа С-300 и «Искандер». Информация будет уточняться», – добавили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ это самая масштабная одновременная ракетная атака врага на объекты энергосистемы Харьковщины.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ракетной атаки РФ на энергообъекты Харьковщины.".