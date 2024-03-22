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Пожары на Харьковщине тушат 50 единиц техники, били С-300 и Х-22 — Синегубов

Происшествия 08:44   22.03.2024
Оксана Горун
Пожары на Харьковщине тушат 50 единиц техники, били С-300 и Х-22 — Синегубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки по Харькову.

«Мы имели сегодня ночью атаку по области, массированную атаку. Более 15 ударов ракетами типа С-300, Х-22. Сейчас наши все усилия сконцентрированы на том, чтобы устранить последствия. В настоящее время работает более 50 единиц техники ГСЧС, более 250 человек личного состава, применили пожарный поезд, поскольку есть город труднодоступный для проезда техники», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Он уточнил в telegram, что удары по Харькову наносили с 4:52 по 5:30.

«В Харьковской области осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры. Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, производится ремонт, ситуация под контролем. Открыты все «Пункты незламності», при необходимости можно обращаться в них», — написал Синегубов.

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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки по Харькову".