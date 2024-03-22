Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетної атаки по Харкову.

“Ми мали сьогодні вночі атаку по області, масовану атаку. Більше 15 ударів ракетами типу С-300, Х-22. Зараз наші всі зусилля сконцентровані на тому, щоб ліквідувати наслідки. Наразі працює більше 50 одиниць техніки ДСНС, більше 250 осіб особового складу, застосували пожежний потяг, оскільки є місто важкодоступне для проїзду техніки“, – повідомив Синєгубов у етері нацмарафону.

Він уточнив у телеграмі, що удари по Харкову завдавали з 4:52 до 5:30.

“У Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози.