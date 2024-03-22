Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов

Події 08:44   22.03.2024
Оксана Горун
Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетної атаки по Харкову.

Ми мали сьогодні вночі атаку по області, масовану атаку. Більше 15 ударів ракетами типу С-300, Х-22. Зараз наші всі зусилля сконцентровані на тому, щоб ліквідувати наслідки. Наразі працює більше 50 одиниць техніки ДСНС, більше 250 осіб особового складу, застосували пожежний потяг, оскільки є місто важкодоступне для проїзду техніки“, – повідомив Синєгубов у етері нацмарафону.

Він уточнив у телеграмі, що удари по Харкову завдавали з 4:52 до 5:30.

“У Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них”, – написав Синєгубов.

Читайте також: У Харкові відключилися телефони екстрених ліній “101”, “103” та “112”: куди телефонувати

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 22.03: били С-300 та Х-22, постраждалий, пожежі
Головні новини Харкова 22.03: били С-300 та Х-22, постраждалий, пожежі
22.03.2024, 09:15
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
22.03.2024, 04:40
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
Без світла на Харківщині 700 000 абонентів Синєгубов сказав, що зі зв’язком
Без світла на Харківщині 700 000 абонентів Синєгубов сказав, що зі зв’язком
22.03.2024, 08:56
Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов
Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов
22.03.2024, 08:44
Терехов звернувся до водіїв Харкова
Терехов звернувся до водіїв Харкова
22.03.2024, 08:35

Новини за темою:

08:56
Без світла на Харківщині 700 000 абонентів Синєгубов сказав, що зі зв’язком
08:44
Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов
08:35
Терехов звернувся до водіїв Харкова
08:25
Номери “101”, “103” та “112” у Харкові не працюють: куди дзвонити (оновлено)
07:41
Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включно зі швидкісними – УЗ

Ви читали новину: «Пожежі на Харківщині гасять 50 одиниць техніки, били С-300 та Х-22 – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетної атаки по Харкову".