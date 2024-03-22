Номери “101”, “103” та “112” у Харкові не працюють: куди дзвонити (оновлено)
У Харкові тимчасово не працюють екстрені лінії Служби порятунку – “101” та “112”.
“В екстреному випадку можна скористатися резервними телефонними номерами для виклику служби ДСНС”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Список номерів: (073) 027 01 12, (050) 113 90 01, (050) 113 90 02.
У ХОВА повідомили, що не працює також лінія “103”. Викликати швидку можна по номерах мобільних телефонів: +38050 040 09 34; +38050 040 03 76; +38050 040 05 21; +38095 040 04 47; +38067 540 13 52; +38067 543 13 10; +38093 288 23 58; +38098 044 81 03.
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко закликав дзвонити “102”, якщо не можете додзвонитися до рятувальників або до “швидкої”. “Поліція буде координувати”, – пояснив він.
Телефони райвідділів поліції на випадок, якщо зі зв’язку пропаде лінія “102”, опублікував відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово не працюють екстрені лінії Служби порятунку – “101” та “112”".