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Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включно зі швидкісними – УЗ

Суспільство 07:41   22.03.2024
Оксана Горун
Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включно зі швидкісними – УЗ

У Харківській області знеструмлені ділянки електромереж, що живлять залізницю. “Укрзалізниця” повідомила, що поїзди почнуть рухати тепловози. А на вокзалі працює “Фортеця незламності”.

В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, пустили в дію резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно зі швидкісними електропоїздами “Hyundai Rotem”, здійснюватиметься тепловозною тягою“, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.

Також в “УЗ” зазначили, що вокзал у Харкові перевели на резервне живлення, всі системи працюють. Відкриті для відвідувачів “Фортеця незламності” та дитячий простір.

Затримки поїздів можна відстежити на uz-vezemo.uz.gov.ua.

“Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде – ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком”, – запевнили залізничники.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області знеструмлені ділянки електромереж, що живлять залізницю. “Укрзалізниця” повідомила, що поїзди почнуть рухати тепловози. А на вокзалі працює “Фортеця незламності”".