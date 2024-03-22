Поїзди з Харкова поїдуть на тепловозній тязі, включно зі швидкісними – УЗ
У Харківській області знеструмлені ділянки електромереж, що живлять залізницю. “Укрзалізниця” повідомила, що поїзди почнуть рухати тепловози. А на вокзалі працює “Фортеця незламності”.
“В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, пустили в дію резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух. Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно зі швидкісними електропоїздами “Hyundai Rotem”, здійснюватиметься тепловозною тягою“, – повідомила пресслужба “Укрзалізниці”.
Також в “УЗ” зазначили, що вокзал у Харкові перевели на резервне живлення, всі системи працюють. Відкриті для відвідувачів “Фортеця незламності” та дитячий простір.
Затримки поїздів можна відстежити на uz-vezemo.uz.gov.ua.
“Якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде – ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком”, – запевнили залізничники.
Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області знеструмлені ділянки електромереж, що живлять залізницю. “Укрзалізниця” повідомила, що поїзди почнуть рухати тепловози. А на вокзалі працює “Фортеця незламності”".