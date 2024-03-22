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Харків повністю без світла, енергетики закликали зберігати спокій

Події 05:13   22.03.2024
Оксана Горун
Харків повністю без світла, енергетики закликали зберігати спокій

Армія РФ завдала понад 15 ударів по Харкову вранці 22 березня. У ХОВА повідомили, що місто “практично повністю без світла”.

“Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Енергетики на робочих місцях, зберігаємо спокій, все буде добре!”, – відзначив керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 05:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала понад 15 ударів по Харкову вранці 22 березня. У ХОВА повідомили, що місто “практично повністю без світла”".