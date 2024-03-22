Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
Армия РФ нанесла более 15 ударов по Харькову утром 22 марта. В ХОВА сообщили, что город «практически полностью без света».
«Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Энергетики на рабочих местах, сохраняем спокойствие, все будет хорошо!», — написал руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 05:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла более 15 ударов по Харькову утром 22 марта. В ХОВА сообщили, что город «практически полностью без света»".