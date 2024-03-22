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Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие

Происшествия 05:13   22.03.2024
Оксана Горун
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие

Армия РФ нанесла более 15 ударов по Харькову утром 22 марта. В ХОВА сообщили, что город «практически полностью без света».

«Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Энергетики на рабочих местах, сохраняем спокойствие, все будет хорошо!», — написал руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Читайте также: В Харькове серия взрывов, исчез свет: комментарии Синегубова и Терехова

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 05:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла более 15 ударов по Харькову утром 22 марта. В ХОВА сообщили, что город «практически полностью без света»".