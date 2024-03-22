В Харькове серия взрывов, исчез свет: комментарии Синегубова и Терехова

В Харькове утром 22 марта раздаются взрывы. Мэр насчитал не менее 15.

«В настоящее время около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов. Призываю всех быть осторожными – враг может продолжать обстрелы», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил о вероятности повторных ударов.

Впоследствии он сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры.