В Харькове серия взрывов, исчез свет: комментарии Синегубова и Терехова
В Харькове утром 22 марта раздаются взрывы. Мэр насчитал не менее 15.
«В настоящее время около 15 взрывов в Харькове. В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов. Призываю всех быть осторожными – враг может продолжать обстрелы», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.
Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил о вероятности повторных ударов.
Впоследствии он сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры.
Читайте также: В Харькове раздаются взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, світло, свет, синегубов, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове серия взрывов, исчез свет: комментарии Синегубова и Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 04:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 22 марта раздаются взрывы. Мэр насчитал не менее 15".