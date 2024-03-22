У Харкові серія вибухів, зникло світло: коментарі Синєгубова та Терехова

У Харкові вранці 22 березня лунають вибухи. Мер нарахував щонайменше 15.

“Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких “прильотів”. Закликаю усіх бути обережними – ворог може продовжувати обстріли“, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синегубов попередив про можливість повторних ударів.

Згодом він повідомив про влучання в об’єкти критичної інфраструктури.