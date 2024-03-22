У Харкові серія вибухів, зникло світло: коментарі Синєгубова та Терехова
У Харкові вранці 22 березня лунають вибухи. Мер нарахував щонайменше 15.
“Наразі близько 15 вибухів у Харкові. У місті проблеми зі світлом – ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких “прильотів”. Закликаю усіх бути обережними – ворог може продовжувати обстріли“, – написав мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
Начальник ХОВА Олег Синегубов попередив про можливість повторних ударів.
Згодом він повідомив про влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 04:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 22 березня лунають вибухи. Мер нарахував щонайменше 15".