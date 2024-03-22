В Харькове раздаются взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом

Около 04:30 в Харькове прозвучала серия взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под обстрелом и призвал быть осторожными.

Быть в укрытиях призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.