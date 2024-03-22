Номера «101», «103» и «112» в Харькове не работают: куда звонить (обновлено)
В Харькове временно не работают экстренные линии Службы спасения — «101» и «112».
«В экстренном случае можно воспользоваться резервными телефонными номерами для вызова службы ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Список номеров: (073) 027 01 12, (050) 113 90 01, (050) 113 90 02.
В ХОВА сообщили, что не работает также линия «103». Вызвать «скорую» можно по номерам мобильных телефонов: +38050 040 09 34; +38 050 040 03 76; +38 050 040 05 21; +38 095 040 04 47; +38 067 540 13 52; +38 067 543 13 10; +38 093 288 23 58; +38 098 044 81 03.
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко призвал звонить «102», если не можете дозвониться спасателям или в «скорую». «Полиция будет координировать», — пояснил он.
Телефоны райотделов полиции на случай, если со связи пропадет линия «102», опубликовал отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: блекаут, ГСЧС, новости Харькова, полиция, скорая, телефоны;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Номера «101», «103» и «112» в Харькове не работают: куда звонить (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно не работают экстренные линии Службы спасения — «101» и «112»".