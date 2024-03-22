Номера «101», «103» и «112» в Харькове не работают: куда звонить (обновлено)

В Харькове временно не работают экстренные линии Службы спасения — «101» и «112».

«В экстренном случае можно воспользоваться резервными телефонными номерами для вызова службы ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Список номеров: (073) 027 01 12, (050) 113 90 01, (050) 113 90 02.

В ХОВА сообщили, что не работает также линия «103». Вызвать «скорую» можно по номерам мобильных телефонов: +38050 040 09 34; +38 050 040 03 76; +38 050 040 05 21; +38 095 040 04 47; +38 067 540 13 52; +38 067 543 13 10; +38 093 288 23 58; +38 098 044 81 03.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко призвал звонить «102», если не можете дозвониться спасателям или в «скорую». «Полиция будет координировать», — пояснил он.

Телефоны райотделов полиции на случай, если со связи пропадет линия «102», опубликовал отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы.