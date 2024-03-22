Метро в Харькове работает только как укрытие, на маршруты вышли автобусы

Пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что метро в Харькове сейчас не перевозит пассажиров.

«Из-за массированной ракетной атаки по городу метрополитен сейчас работает исключительно в качестве укрытия. О возобновлении перевозок будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о том, что из-за исчезновения света в городе не работает весь электротранспорт. На маршруты выйдут автобусы.