Метро в Харькове работает только как укрытие, на маршруты вышли автобусы
Пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что метро в Харькове сейчас не перевозит пассажиров.
«Из-за массированной ракетной атаки по городу метрополитен сейчас работает исключительно в качестве укрытия. О возобновлении перевозок будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о том, что из-за исчезновения света в городе не работает весь электротранспорт. На маршруты выйдут автобусы.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, метро, новости Харькова, світло, свет, терехов, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что метро в Харькове сейчас не перевозит пассажиров".