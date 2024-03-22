За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за помощью во время блэкаута харьковчане могут обращаться в ближайшие райотделы.

«Террористы из страны зла нанесли многочисленные удары по Харькову и области. Понесли повреждения и разрушения инфраструктурные объекты. В городе отсутствует свет. Если вам нужно позвонить близким, вызвать экстренные службы, зарядить телефоны, вы можете обратиться в ближайшие райотделы полиции. В каждом райотделе мы запустили работу Starlink и генераторов», — написал Тимошко.

Полиция и все службы области работают, подчеркнул он.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают.