За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за помощью во время блэкаута харьковчане могут обращаться в ближайшие райотделы.
«Террористы из страны зла нанесли многочисленные удары по Харькову и области. Понесли повреждения и разрушения инфраструктурные объекты. В городе отсутствует свет. Если вам нужно позвонить близким, вызвать экстренные службы, зарядить телефоны, вы можете обратиться в ближайшие райотделы полиции. В каждом райотделе мы запустили работу Starlink и генераторов», — написал Тимошко.
Полиция и все службы области работают, подчеркнул он.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: блекаут, зарядка, новости Харькова, полиция, світло, свет, связь, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 06:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за помощью во время блэкаута харьковчане могут обращаться в ближайшие райотделы".