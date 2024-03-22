Live
  • Пт 22.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко

Общество 06:19   22.03.2024
Оксана Горун
За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за помощью во время блэкаута харьковчане могут обращаться в ближайшие райотделы.

«Террористы из страны зла нанесли многочисленные удары по Харькову и области. Понесли повреждения и разрушения инфраструктурные объекты. В городе отсутствует свет. Если вам нужно позвонить близким, вызвать экстренные службы, зарядить телефоны, вы можете обратиться в ближайшие райотделы полиции. В каждом райотделе мы запустили работу Starlink и генераторов», — написал Тимошко.

Полиция и все службы области работают, подчеркнул он.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают.

Читайте также: Массированная ракетная атака: взрывы подтвердили в Харькове и Запорожье

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 22.03: утро взрывов, нет света, полиция на дорогах
Главные новости Харькова 22.03: утро взрывов, нет света, полиция на дорогах
22.03.2024, 07:32
Взрывы в Харькове: министр энергетики заявил о самой масштабной атаке
Взрывы в Харькове: министр энергетики заявил о самой масштабной атаке
22.03.2024, 06:59
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура
Терехов объявил на завтра в Харькове день траура
21.03.2024, 09:35
В Харькове раздаются взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом
В Харькове раздаются взрывы: Терехов сообщил, что город под ударом
22.03.2024, 04:40
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
Харьков полностью без света, энергетики призвали сохранять спокойствие
22.03.2024, 05:13
Поезда из Харькова поедут на тепловозной тяге, включая скоростные — УЗ
Поезда из Харькова поедут на тепловозной тяге, включая скоростные — УЗ
22.03.2024, 07:41

Новости по теме:

06:19
За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко
12:10
Более сотни «пунктів незламності» на Харьковщине работает круглосуточно — ХОВА
14:15
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
13:46
В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове
13:24
Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам

Вы читали новость: «За подзарядкой и связью в Харькове можно обратиться в полицию — Тимошко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 06:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что за помощью во время блэкаута харьковчане могут обращаться в ближайшие райотделы".