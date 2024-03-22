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Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе

Общество 10:11   22.03.2024
Оксана Горун
Воду в Харькове подают по графику: по несколько часов в каждом районе Фото: КП «Харьковводоканал»

В Харькове после ракетных ударов РФ восстановили водоснабжение, но воду будут подавать по графику.

«Харьковводоканал» подает воду на пониженном давление по графику в связи с необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры», — сообщила пресс-служба КП «Харьковводоканал».

График для районов следующий:

💧 С 8:00 до 10:00 подача в районы ХТЗ и Новые Дома.

💧 С 8:00 до 10:00 обеспечен доступ к воде для жителей Новобаварского и Холодногорского районов.

💧 С 10:00 до 13:00 запланирована подача для Салтовского жилмассива и части Салтовки Немышлянского района.

💧 С 13:00 до 17:00 вода будет подаваться в центральную часть Киевского и Шевченковского районов.

💧 С 13:00 до 17:00 вода будет подаваться в поселок Жуковского, Павлово поле и Алексеевку.

💧 Для Основянского района подача воды также запланирована с 13:00 до 17:00.

💧 В Лосево и Ледном подача воды предусмотрена с 17:00 до 8:00 утра следующего дня.

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«Просьба жителям нижних этажей содействовать соседям и обеспечивать доступ к воде для жителей верхних этажей», — обратились коммунальщики к харьковчанам.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после ракетных ударов РФ восстановили водоснабжение, но воду будут подавать по графику".