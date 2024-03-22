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В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция

Происшествия 10:01   22.03.2024
Оксана Горун
В Харькове и области разрушения — на пяти электричестких подстанциях — полиция

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по каждой из разрушенных подстанций в Харькове и области прилетело по несколько ракет.

«Предварительно один мужчина пострадал во время массированной ракетной атаки на Харьковскую область. Враг целил по объектам энергетики. Разрушения и пожары — на пяти подстанциях в городе и области. По каждой враг выпустил по несколько ракет», — сообщил Болвинов в facebook.

Полиция на местах собирает доказательства военного преступления россиян.

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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что по каждой из разрушенных подстанций в Харькове и области прилетело по несколько ракет".