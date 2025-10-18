Какие объекты энергоинфраструктуры повредила армия РФ в Харькове этой осенью

В сентябре и октябре в ходе атак на энергоинфраструктуру военные РФ повредили в общей сложности три трансформаторные подстанции в Харькове, подтвердил в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций городского совета Богдан Гладких.

«Холодногорский, Новобаварский и Немышлянский районы города. Это там, где были нанесены удары. По Холодногорскому району, мы знаем, что была комбинированная атака, там более 17 БпЛА типа «Шахед» было применено врагом. И было повреждено очень серьезно оборудование. Мы вышли в такой блэкаут где-то в течение суток. Но учитывая то, что коммунальные службы, Харьковоблэнерго помогают ликвидировать последствия, очень быстро удалось электроснабжение восстановить», — отметил Гладких.

Он напомнил, что подстанцию в Холодногорском районе россияне атаковали 17 «Шахедами» 23 сентября.

«Именно в последние два месяца враг наносит удары именно по объектам энергетики. До этого в течение 2025 года таких ударов не фиксировалось. Но я хочу сказать, что, например, «прилеты» вражеских КАБов или «Шахедов», если непосредственно возле линии электропередачи и наступает повреждение, это также прямо влечет за собой отключение потребителей по городу Харькову. У нас таких очень много примеров. Последний «прилет», мы же знаем, что также три района города Харькова в течение четырех часов были без света именно из-за того, что была повреждена линия электропередачи», — рассказал директор департамента.

<br />

Напомним, этой осенью энергообъекты Харькова подвергались интенсивным воздушным атакам. 6 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что «за последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, которые питали город» (вечером 5 октября по подстанции в Новобаварском районе ударили 15 БпЛА). Вечером 6 октября 25 «Шахедов» атаковали третью трансформаторную подстанцию — в Немышлянском районе, которая питала абонентов в трех районах.

Также напомним, строительство защитных сооружений для трансформаторных подстанций на общую сумму 837 миллионов гривен заказала Харьковская областная военная администрация. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обратила внимание, что чиновники сделали это только в октябре, в разгар воздушных атак россиян на энергоинфраструктуру.