Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях атаки РФ 6 октября и сообщил, сколько горожан остаются без света.

«Была для нас очень тяжелая ночь. В очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Харькова. Было попадание 25 «Шахедов». Как следствие, сгорела трансформаторная подстанция, питавшая некоторые районы Харькова. На самом деле три района Харькова. Было очень тяжело, потому что наши работники коммунальных предприятий, работники АО «Харьковоблэнерго» работали всю ночь и сейчас работаем по восстановлению энергетических возможностей. Многое уже сделано, много абонентов уже с энергоснабжением», — отметил городской голова.

Он уточнил, что сейчас без света около 10 тысяч потребителей. В Харькове делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать этих людей.

«Мы видим тенденцию, когда российский агрессор бьет по критической инфраструктуре, в основном это критическая инфраструктура. К сожалению, очень мощные обстрелы за последние недели. Это три обстрела по энергетической отрасли. На самом деле очень тяжелые последствия», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться около 22:30 6 октября. Город атаковали вражеские дроны, в результате ударов вспыхнули несколько пожаров, информировал мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне, все – по Немышлянскому району. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света 10387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районе.