Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки РФ 6 жовтня та повідомив, скільки наразі містян залишаються без світла.

«Була для нас дуже важка ніч. В черговий раз ми маємо обстріли критичної інфраструктури Харкова. Було влучання 25 «шахедів». Як наслідок, згоріла трансформаторна підстанція, яка живила деякі райони Харкова. Насправді три райони Харкова. Було дуже важко, бо наші працівники комунальних підприємств, працівники АТ «Харківобленерго» працювали всю ніч і зараз працюємо щодо відновлення енергетичних можливостей. Багато вже зроблено, багато абонентів вже з енергопостачанням», – зазначив міський голова.

Він уточнив, що наразі без світла 10 тисяч споживачів. У Харкові роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити цих людей.

«Ми бачимо тенденцію, коли російський агресор б’є по критичній інфраструктурі, в основному, це критична інфраструктура. Ми, на жаль, маємо дуже потужні обстріли за останні тижні. Це три обстріли по енергетичній галузі. Насправді дуже важкі наслідки», – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.