Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки РФ 6 жовтня та повідомив, скільки наразі містян залишаються без світла.
«Була для нас дуже важка ніч. В черговий раз ми маємо обстріли критичної інфраструктури Харкова. Було влучання 25 «шахедів». Як наслідок, згоріла трансформаторна підстанція, яка живила деякі райони Харкова. Насправді три райони Харкова. Було дуже важко, бо наші працівники комунальних підприємств, працівники АТ «Харківобленерго» працювали всю ніч і зараз працюємо щодо відновлення енергетичних можливостей. Багато вже зроблено, багато абонентів вже з енергопостачанням», – зазначив міський голова.
Він уточнив, що наразі без світла 10 тисяч споживачів. У Харкові роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити цих людей.
«Ми бачимо тенденцію, коли російський агресор б’є по критичній інфраструктурі, в основному, це критична інфраструктура. Ми, на жаль, маємо дуже потужні обстріли за останні тижні. Це три обстріли по енергетичній галузі. Насправді дуже важкі наслідки», – сказав Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.
Читайте також: “Терміни називати не можемо” – Синєгубов про те, коли повернуть світло
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Живила три райони Харкова – Терехов розповів, що стало ціллю РФ напередодні»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про наслідки атаки РФ 6 жовтня та повідомив, скільки наразі містян залишаються без світла.".