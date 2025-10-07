“Терміни називати не можемо” – Синєгубов про те, коли повернуть світло

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що енергетики працюють цілодобово над відновленням електрики після ворожих ударів по Харківщині.

Прогнозувати, коли спеціалісти знову повністю заживлять місто, начальник ХОВА не береться.

“Скажімо так, ми працюємо і будемо працювати цілодобово для того, щоб максимально швидко відновити. Терміни наразі називати не можемо для того, щоб з одного боку не інформувати ворога, по-друге, скажу, що будемо намагатися в найстисліші терміни укластися”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також нагадав, що у регіоні цілодобово функціонують пункти “Незламності”. І мешканці тих районів, де немає світла, можуть зарядити гаджети чи перекусити у таких місцях.

“Якщо ми не зможемо протягом доби відновити електропостачання, то будемо задіювати резервні джерела живлення для того, щоб подати по годинах для наших мешканців електроенергію. Плюс будуть додатково розгорнуті пункти обігріву тощо. Тобто, будемо робити все, щоб людям допомогти, скажімо так, пройти цей важкий період”, – зазначив начальник ХОВА.

До захисту енергооб’єктів та підготовки до опалювального сезону підійшли комплексно, вважає Синєгубов.

“Працюємо цілодобово над посиленням наших військових, відповідно, посиленням наших підрозділів, які, дронами збивають “Шахеди” тощо. І ця робота не припиняється ні на день, ні на хвилину. Плюс, звичайно, захищаємо і фізично, в тому числі наші енергетичні об’єкти. Без цього ми не зможемо пройти опалювальний сезон. Ну і по-третє, звичайно, як ми комунікували у 2022-му, 2023-му, 2024-му роках, кожен має зробити на місці для того, щоб, скажімо так, посилити себе”, – додав Синєгубов.