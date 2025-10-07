«Сроки называть не можем» – Синегубов о том, когда харьковчанам вернут свет

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что энергетики работают круглосуточно над восстановлением электричества после вражеских ударов по Харьковщине.

Прогнозировать, когда специалисты вновь запитают город, начальник ХОВА не берется.

«Скажем так, мы работаем и будем работать круглосуточно для того, чтобы максимально быстро восстановить. Сроки называть не можем для того, чтобы с одной стороны не информировать врага. Во-вторых, скажу, что будем пытаться в самые сжатые сроки уложиться», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также напомнил, что в регионе круглосуточно функционируют пункты «Незламності». И жители тех районов, где нет света, могут зарядить гаджеты или перекусить в таких местах.

«Если мы не сможем в течение суток возобновить электроснабжение, будем задействовать резервные источники, скажем так, питание для того, чтобы подать по часам для наших жителей электроэнергию. Плюс будут дополнительно развернуты пункты обогрева. То есть, будем делать все, чтобы людям помочь, скажем так, пройти этот трудный период», – отметил начальник ХОВА.

К защите энергообъектов и подготовке к отопительному сезону подошли комплексно, считает Синегубов.

«Работаем круглосуточно над усилением наших военных, усилением наших подразделений, которые дронами сбивают «Шахеды» и так далее. И эта работа не прекращается ни на день, ни на минуту. Плюс, конечно, защищаем и физически, в том числе наши энергетические объекты. Без этого мы не сможем пройти отопительный сезон. Ну и в-третьих, конечно, как мы коммуницировали в 2022-м, 2023-м, 2024-м годах, каждый должен сделать на месте для того, чтобы, скажем так, усилить себя», – добавил Синегубов.