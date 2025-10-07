Энергетики рассказали, кому в Харькове уже дали свет
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что абоненты, которые остались без света в Харькове после вражеской атаки 5 октября, уже с электроэнергией.
В сообщении отметили: энергетики работали круглосуточно, несмотря на угрозы обстрелов.
«Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работали непрерывно, несмотря на опасность и сложные условия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома харьковчан», – отметили специалисты.
Напомним, серия взрывов прозвучала в Харькове, начиная с 22:44 5 октября. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу пришлось 15 ударов БпЛА. В основном — по Новобаварскому району. Около 23:35 прозвучал еще один взрыв — «прилет» был в Шевченковском районе. По словам мэра, в городе есть поврежденные частные дома. Тем временем в одной из локаций, по которой пришлись удары — сильный пожар. Жители нескольких районов города сообщали о перепадах электричества. На данный момент известно о четырех раненых.
Утром 6 октября в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во время атаки в одном из районов Харькова прошлой ночью РФ вновь ударили по объектам энергетической инфраструктуры. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате «прилетов» без света остались почти 22 тысячи харьковчан.
