Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)
Фото с мест «прилетов» в Харькове опубликовали в Харьковской облпрокуратуре.
По предварительным данным правоохранителей, россияне выпустили на Немышлянский район 25 БпЛА типа «Герань-2».
Повреждено гражданское предприятие. Информации о пострадавших нет.
«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в результате атаки начались пожары.
«Всего к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 48 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, в том числе медицинский и пиротехнический расчет», – сообщили спасатели.
Напомним, серия взрывов в Харькове началась после 22:30 6 октября. После чего в отдельных районах города начались перебои с электроснабжением. В Немышлянском районе Харькова начался пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов уточнил: 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне по Харькову, все — по Немышлянскому району.
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 09:34;
Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 09:34