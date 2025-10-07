Live
  • Вт 07.10.2025
Куда била РФ в ночь на 7 октября в Харькове (фото, видео)

Происшествия 09:34   07.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото с мест «прилетов» в Харькове опубликовали в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным правоохранителей, россияне выпустили на Немышлянский район 25 БпЛА типа «Герань-2».

Повреждено гражданское предприятие. Информации о пострадавших нет.

«При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – написали в прокуратуре.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в результате атаки начались пожары.

«Всего к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 48 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС, в том числе медицинский и пиротехнический расчет», – сообщили спасатели.

 

Напомним, серия взрывов в Харькове началась после 22:30 6 октября. После чего в отдельных районах города  начались перебои с электроснабжением. В Немышлянском районе Харькова начался пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов уточнил: 25 ударов БпЛА «Шахед» нанесли россияне по Харькову, все — по Немышлянскому району.

Читайте также: Без света больше десяти тысяч харьковчан, обесточены два района – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
