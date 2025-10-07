Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)

Події 09:34   07.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)

Фото з місць “прильотів” у Харкові опублікували в Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними правоохоронців, росіяни випустили на Немишлянський район 25 БпЛА типу “Герань-2”.

Обстріл Харкова 7 жовтня

Ушкоджено цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих немає.

Обстріл Харкова 7 жовтня

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – написали у прокуратурі.

Обстріл Харкова 7 жовтня

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що в результаті атаки почалися пожежі.

“Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 48 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі медичний та піротехнічний розрахунки”, – повідомили рятувальники.

 

Нагадаємо, серія вибухів у Харкові почалася після 22:30 6 жовтня. Після цього в окремих районах міста почалися перебої з електропостачанням. У Немишлянському районі Харкова розпочалася пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов уточнив: 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни по Харкову, всі по Немишлянському району.

Читайте також: Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
07.10.2025, 09:34
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
07.10.2025, 08:52
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: РФ просунулась на Харківщині
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: РФ просунулась на Харківщині
07.10.2025, 08:58
Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW
Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW
07.10.2025, 07:16
Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі
Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі
07.10.2025, 08:08

Новини за темою:

06.10.2025
З’явилися фото Харкова після нічних обстрілів
05.10.2025
Безпілотники вночі 5 жовтня атакували Ізюмський район – ДСНС про наслідки
04.10.2025
Чотири пожежі в лісах гасять рятувальники, горить 54 гектари – ДСНС
03.10.2025
13 тисяч свиней загинули через російські обстріли Харківщини (фото, відео)
03.10.2025
ДСНС: через обстріли на Харківщині вирували дев’ять пожеж


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 09:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місць “прильотів” у Харкові опублікували в Харківській облпрокуратурі.".