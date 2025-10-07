Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)

Фото з місць “прильотів” у Харкові опублікували в Харківській облпрокуратурі.

За попередніми даними правоохоронців, росіяни випустили на Немишлянський район 25 БпЛА типу “Герань-2”.

Ушкоджено цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих немає.

“За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – написали у прокуратурі.

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що в результаті атаки почалися пожежі.

“Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 48 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС, в тому числі медичний та піротехнічний розрахунки”, – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, серія вибухів у Харкові почалася після 22:30 6 жовтня. Після цього в окремих районах міста почалися перебої з електропостачанням. У Немишлянському районі Харкова розпочалася пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов уточнив: 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни по Харкову, всі по Немишлянському району.