Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов

Події 08:52   07.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що станом на ранок 7 жовтня без світла 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.

По Немишлянському району, уточнив Синєгубов, ударили 25 БпЛА.

“Внаслідок обстрілу в сел. Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки”, – повідомив начальник ХОВА.

Ворог випустив по регіону:

  • дві ракети (тип встановлюється);
  • 25 БпЛА типу “Герань-2”;
  • три fpv-дрони;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджена будівля заводу, приватний будинок та авто.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі (с. Рясне)“, – зазначив Синєгубов.

Читайте також: Вибухи у Харкові: 25 «Шахедів» атакували Немишлянський район

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
Куди била РФ у ніч проти 7 жовтня у Харкові (фото, відео)
07.10.2025, 09:34
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
07.10.2025, 08:52
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: РФ просунулась на Харківщині
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: РФ просунулась на Харківщині
07.10.2025, 08:58
Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW
Триколор підняв ворог над населеним пунктом Харківщини – ISW
07.10.2025, 07:16
Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі
Скільки атак відбили СОУ на Харківщині за добу, розповіли в Генштабі
07.10.2025, 08:08

Новини за темою:

06.10.2025
“Про прогнози говорити не будемо”: Синєгубов про ситуацію з електропостачанням
04.10.2025
РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп’янськом – огляд фронту
04.10.2025
“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
22.05.2025
“Це не про економію”: чи є толк від сонячних батарей у Харкові та області 📹
22.03.2025
Сьогодні 22 березня: який день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 08:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що станом на ранок 7 жовтня без світла 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.".