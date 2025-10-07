Без світла понад десять тисяч харків’ян, знеструмлені два райони – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що станом на ранок 7 жовтня без світла 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.
По Немишлянському району, уточнив Синєгубов, ударили 25 БпЛА.
“Внаслідок обстрілу в сел. Борова постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки”, – повідомив начальник ХОВА.
Ворог випустив по регіону:
- дві ракети (тип встановлюється);
- 25 БпЛА типу “Герань-2”;
- три fpv-дрони;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджена будівля заводу, приватний будинок та авто.
“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (сел. Борова); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, сарай, господарчі споруди, електромережі (с. Рясне)“, – зазначив Синєгубов.
