У Харкові гримлять вибухи 6 жовтня, зникає світло (оновлюється)
У Харкові перепади електропостачання на тлі російських ударів. Серія вибухів почалася після 22:30.
Доповнено о 23:06. За двадцять хвилин атаки БпЛА на Харків пролунало близько двох десятків вибухів, констатує мер Ігор Терехов.
“У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів” – попереджає Терехов.
Доповнено о 22:53. У Немишлянському районі Харкова – пожежа, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, посилаючись на попередню інформацію.
“На місце ворожої атаки прямують медики”, – написав він.
Доповнено о 22:49. “У повітряному просторі ще фіксуються ворожі дрони. Напрямок – Харків. У місті наразі лунають вибухи. Бережіть себе і залишайтеся в безпечних місцях”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
22:37.
“У місті вибухи – будьте обережні!” – написав мер Ігор Терехов.
“За попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район. За попередньою інформацією, на місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило”, – доповнив він.
В окремих районах міста на тлі вибухів почалися перебої з електропостачанням.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про атаку російських БпЛА.
Нагадаємо, масованого удару по енергетиці Харкова завдала російська армія минулої ночі. Найбільше дісталося саме Новобаварському району – по ньому вдарили 15 “шахедів”. У частині Харкова після цього зникла електрика. Її ще відновлюють, хоча більшість абонентів вже під’єднали. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго.
