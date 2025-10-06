В Харькове гремят взрывы 6 октября, пропадает свет (обновляется)

В Харькове перепады электроснабжения на фоне российских ударов. Серия взрывов началась после 22:30.

Дополнено в 23:06. За двадцать минут атаки БпЛА на Харьков прогремело около двух десятков взрывов, констатирует мэр Игорь Терехов.

«В городе вспыхнуло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала. На город еще надвигается группа вражеских боевых дронов», — предупреждает Терехов.

Дополнено в 22:53. В Немышлянском районе Харькова — пожар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, ссылаясь на предварительную информацию.

«На место вражеской атаки направляются медики», — написал он.

Дополнено в 22:49. «В воздушном пространстве еще фиксируются вражеские дроны. Направление – Харьков. В городе раздаются взрывы. Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:37. «В городе взрывы – будьте осторожны!» — написал мэр Игорь Терехов.

«По предварительным данным, под ударом Индустриальный район. По предварительной информации, на месте попадания пожар. Данных о пострадавших пока не поступало», — дополнил он.

В отдельных районах города на фоне взрывов начались перебои с электроснабжением.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об атаке российских БпЛА.

Напомним, массированный удар по энергетике Харькова нанесла российская армия минувшей ночью. Больше всего досталось как раз Новобаварскому району — по нему ударили 15 «Шахедов». В части Харькова после этого пропало электричество. Его еще восстанавливают, хотя большую часть абонентов уже подключили. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, за последние дни россияне уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали город. Это он назвал серьезным ударом по мощностям Харьковоблэнерго.