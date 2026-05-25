Пиротехники займутся разминированием: взрывы будут звучать в двух районах
В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 25 мая пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы в Чугуевском и Изюмском районе.
Таким образом, взрывы на Харьковщине будут звучать:
- с 09:30 до 11:00 включительно около населенного пункта Ивановка Чугуевского района;
- с 13:00 до 14:00 недалеко от населенного пункта Петрополье Изюмского района.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 476 вражеских боеприпасов. Над разминированием территорий работали 26 пиротехнических расчетов ГСЧС.
«С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 142580 единиц взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – акцентировали в сообщении.
Категории: Общество, Украина; Теги: взрывы, ГСЧС, изюмский район, разминирование, розмінування, харьковщина;
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 10:06;