Пиротехники займутся разминированием: взрывы будут звучать в двух районах

В пресс-службе ХОВА сообщили, что сегодня, 25 мая пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы в Чугуевском и Изюмском районе.

Таким образом, взрывы на Харьковщине будут звучать:

с 09:30 до 11:00 включительно около населенного пункта Ивановка Чугуевского района;

с 13:00 до 14:00 недалеко от населенного пункта Петрополье Изюмского района.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 476 вражеских боеприпасов. Над разминированием территорий работали 26 пиротехнических расчетов ГСЧС.

«С начала полномасштабного вторжения России в Харьковской области саперы уничтожили уже 142580 единиц взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой! Каждый день саперы ГСЧС с риском для жизни борются за то, чтобы каждый метр украинской земли стал безопасным для людей», – акцентировали в сообщении.