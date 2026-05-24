Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют на понедельник, 25 мая, прохладную ночь и дождливый день, местами – с грозой.

По области будет облачно с прояснениями, ночью – без существенных осадков. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12° до 17°, днем – от ​​20° до 25°.

В Харькове днем ​​также ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать 14 – 16°, днем ​​22 – 24°.

Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем ​​9-14 м/с.