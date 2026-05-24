Live

Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая

Погода 21:40   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют на понедельник, 25 мая, прохладную ночь и дождливый день, местами – с грозой. 

По области будет облачно с прояснениями, ночью – без существенных осадков. Днем пройдет небольшой кратковременный дождь, местами возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12° до 17°, днем – от ​​20° до 25°.

В Харькове днем ​​также ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров будут показывать 14 – 16°, днем ​​22 – 24°.

Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем ​​9-14 м/с.

Читайте также: Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В ближайший час в Харькове и области будет опасно – надвигается гроза
В ближайший час в Харькове и области будет опасно – надвигается гроза
24.05.2026, 15:40
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности (дополнено)
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности (дополнено)
24.05.2026, 20:05
Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)
Недостроенный храм горел в воскресенье вечером в Харькове (фото)
24.05.2026, 20:50
Новости Харькова — главное 24 мая: удары по Богодухову и городу, горел храм
Новости Харькова — главное 24 мая: удары по Богодухову и городу, горел храм
24.05.2026, 21:26
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
24.05.2026, 09:57
Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая
Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая
24.05.2026, 21:40

Новости по теме:

20.05.2026
Жара и дождь днем. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
18.05.2026
Гроза, дождь и жара. Прогноз погоды на 19 мая в Харькове и области
17.05.2026
Дождливый понедельник: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая
09.05.2026
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 10 мая
25.04.2026
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ночью – прохладно, днем пойдет дождь: прогноз погоды на 25 мая», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 21:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют на понедельник, 25 мая, прохладную ночь и дождливый день, местами – с грозой. ".