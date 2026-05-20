Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка

Ночью 20 мая россияне атаковали два района в Харькове.

Около полуночи мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Новобаварскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: ВС РФ выпустили БпЛА – есть пострадавшая.

«Пострадала 16-летняя девушка, получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают помощь», – добавил Синегубов.

Примерно через час Терехов проинформировал о втором ударе. На этот раз попадание «шахеда» зафиксировали в Холодногорском районе.

Напомним, накануне Харьковщина пережила ночной налет БпЛА. В посёлке Покотиловка погибла 69-летняя Фатима Педун, сообщили в Высочанской громаде. По данным облпрокуратуры, беспилотник попал в частное домовладение. Ранена семилетняя девочка, у её родителей — острая реакция на стресс. Ещё одна женщина погибла от удара беспилотника по посёлку Шевченково. В Харькове «прилёт» был по частному сектору в Новобаварском районе. Глава администрации района Татьяна Цыбульник отметила: повреждены более 40 частных и десять многоквартирных домов. Пострадавших трое.