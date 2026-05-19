Сутки на Харьковщине: куда «прилетало»

Двое погибших и 12 пострадавших – такие последствия российских обстрелов на Харьковщине, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали мужчины 47 и 67 лет, женщины 50 и 73 лет; в пос. Покотиловка Высочанской громады погибла 67-летняя женщина, пострадали 33-летняя женщина и 6-летняя девочка; в пос. Шевченко погиб 57-летний мужчина, пострадала 55-летняя женщина; в пос. Белый Колодец Волчанской громады пострадал 43-летний мужчина; в г. Богодухов пострадали мужчины 41 и 69 лет, женщины 29 и 78 лет», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

четыре КАБа;

десять БпЛА типа «Герань-2»;

11 БпЛА типа «Молния»;

11 fpv-дронов;

23 БпЛА (тип устанавливается).

«В г. Харьков повреждены 30 частных домов, четыре автомобиля, почта», – пишет Синегубов.

Также есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.