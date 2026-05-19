Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
Сегодня, 19 мая, россияне обстреляли Новобаварский и Холодногорский районы.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: по районам ударили боевые дроны. На месте одного из «прилетов» начался пожар – пострадавших трое.
«47-летний мужчина и 50-летняя женщина пострадали в результате вражеского удара БпЛА в Новобаварском районе. Мужчина получил ранение стеклом, а женщина испытала острую реакцию на стресс», – пишет начальник ХОВА.
Еще одна пострадавшая – 73-летняя женщина. Она также получила острую стрессовую реакцию.
Тем временем мэр Игорь Терехов уточнил: в результате атаки повреждено около 25 частных домов, два – горят. Также оккупанты повредили многоэтажку.
«Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами — проводятся поисково-спасательные работы», – добавил Терехов.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 07:15;