Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей
Сьогодні, 19 травня, росіяни обстріляли Новобаварський та Холодногірський райони.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: по районах ударили бойові дрони. На місці одного з “прильотів” розпочалася пожежа – постраждалих троє.
“47-річний чоловік та 50-річна жінка постраждали внаслідок ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес“, – пише начальник ХОВА.
Ще одна постраждала – 73-річна жінка. Вона також отримала гостру стресову реакцію.
Тим часом мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок атаки пошкоджено близько 25 приватних будинків, два – горять. Також окупанти пошкодили багатоповерхівку.
“З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може знаходитися під завалами – проводяться пошуково-рятувальні роботи”, – додав Терехов.
Читайте також: Копам двічі намагалися дати хабар у Харкові: подробиці
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 07:15;