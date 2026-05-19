Обстріл Харкова сьогодні: є постраждалі, вирують пожежі, шукають людей

Події 07:15   19.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні, 19 травня, росіяни обстріляли Новобаварський та Холодногірський райони. 

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: по районах ударили бойові дрони. На місці одного з “прильотів” розпочалася пожежа – постраждалих троє.

47-річний чоловік та 50-річна жінка постраждали внаслідок ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес“, – пише начальник ХОВА.

Ще одна постраждала – 73-річна жінка. Вона також отримала гостру стресову реакцію.

Тим часом мер Ігор Терехов уточнив: внаслідок атаки пошкоджено близько 25 приватних будинків, два – горять. Також окупанти пошкодили багатоповерхівку.

“З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може знаходитися під завалами – проводяться пошуково-рятувальні роботи”, – додав Терехов.

