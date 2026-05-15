На півночі знову гаряче: де точилися бої на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було 18 боєзіткнень, передають у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку було 14 боїв біля Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці, Радьківки та Ізбицького.

На Куп’янському – українські захисники відбили чотири атаки росіян у районі Курилівки, Новоплатонівки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

