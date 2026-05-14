Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки

Події 09:11   14.05.2026
Харків, а також 16 населених пунктів області атакували росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів троє людей постраждали. 

“У с. Писарівка Золочівської громади зазнала поранень 63-річна жінка; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали жінки 52 і 75 років”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • два КАБи;
  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • сім fpv-дронів;
  • 46 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, а також у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 09:11;

