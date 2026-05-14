Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки

Харків, а також 16 населених пунктів області атакували росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів троє людей постраждали.

“У с. Писарівка Золочівської громади зазнала поранень 63-річна жінка; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали жінки 52 і 75 років”, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

два КАБи;

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

сім fpv-дронів;

46 БпЛА (тип встановлюється).

Через “прильоти” є руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, а також у Богодухівському, Харківському та Ізюмському районах області.