На півночі – активізація військ РФ, на Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 08:00, протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 23 рази. Практично всі боєзіткнення були на півночі області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 22 рази біля Вовчанських Хуторів, Лимана, Охрімівки, Стариці та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке та Волохівка.

На Куп’янському – СОУ успішно відбили одну атаку ворога у районі Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів-камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, такі: