“Шахед” вранці вдарив по Харкову – деталі
Мер Ігор Терехов вранці 14 травня повідомив про “приліт” у місті.
За його інформацією, ворог випустив “Шахед” по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня 13 травня. Під атакою переважно були західні регіони. Проліт «шахеда» фільмували відпочивальники в Буковелі. Долетіло навіть до Закарпаття. Напередодні пізно ввечері росіяни почали атакувати Харків – “прильоти” були у Новобаварському, Основ’янському та Холодногірському районах. Інформації про постраждалих не надходило.
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 07:10;