“Шахед” вранці вдарив по Харкову – деталі

Події 07:10   14.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Мер Ігор Терехов вранці 14 травня повідомив про “приліт” у місті.

За його інформацією, ворог випустив “Шахед” по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня 13 травня. Під атакою переважно були західні регіони. Проліт «шахеда» фільмували відпочивальники в Буковелі. Долетіло навіть до Закарпаття. Напередодні пізно ввечері росіяни почали атакувати Харків – “прильоти” були у Новобаварському, Основ’янському та Холодногірському районах. Інформації про постраждалих не надходило.

Читайте також: У ДСНС показали, як гасили пожежу, яка налякала харків’ян (відео, фото)

Новини Харкова – головне за 14 травня: нічна масована атака, "приліт"
14.05.2026, 07:21
14.05.2026, 07:21
