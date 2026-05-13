Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки

Події 07:05   13.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог ударив по Харкову вночі 13 травня близько 03:05.

Міський голова Ігор Терехов поінформував: “прилетіло” по Шевченківському і Холодногірському районах Харкова.

“За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрона впали на дорогу – без постраждалих”, – написав Терехов.

У Холодногірському районі ворожий удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. На місці влучення почалася пожежа. У цьому випадку також інформації щодо постраждалих немає, додав міський голова.

Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
