Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
Ворог ударив по Харкову вночі 13 травня близько 03:05.
Міський голова Ігор Терехов поінформував: “прилетіло” по Шевченківському і Холодногірському районах Харкова.
“За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрона впали на дорогу – без постраждалих”, – написав Терехов.
У Холодногірському районі ворожий удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. На місці влучення почалася пожежа. У цьому випадку також інформації щодо постраждалих немає, додав міський голова.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 07:05;