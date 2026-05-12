За добу на Харківщині було 13 боїв: де складніше

Вранці 12 травня Генштаб ЗСУ повідомив: протягом минулої доби на Харківщині СОУ відбили 13 атак ЗС РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 11 разів поблизу Вовчанська, Стариці та Красного Першого.

На Куп’янському – зафіксували два бойові зіткнення в районі Радьківки та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник застосував 8246 дронів-камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню”, – передають у Генштабі.

