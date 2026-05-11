Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район

РФ ударила по Харкову БпЛА близько 10:50.

Міський голова Ігор Терехов уточнив: ударний дрон прилетів по Київському району. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога в Харкові та області лунала з 09:50. Тоді на Харків полетіли дрони. Моніторингові ТГ-канали повідомили про БпЛА над містом. Його фіксували у різних частинах – над північними районами, а також над центром. Відбій тривоги дали о 10:56 – відразу після того, як Терехов повідомив про “приліт”. Станом на 10:58 у Харкові та області – без нових загроз.