Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район

Події 10:59   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ ударила по Харкову БпЛА близько 10:50. 

Міський голова Ігор Терехов уточнив: ударний дрон прилетів по Київському району. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, тривога в Харкові та області лунала з 09:50. Тоді на Харків полетіли дрони. Моніторингові ТГ-канали повідомили про БпЛА над містом. Його фіксували у різних частинах – над північними районами, а також над центром. Відбій тривоги дали о 10:56 – відразу після того, як Терехов повідомив про “приліт”. Станом на 10:58 у Харкові та області – без нових загроз.

Читайте також: Синєгубов: за добу на Харківщині п’ятеро постраждалих, є руйнування

