Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде
У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 11 травня, на Харківщині проводитимуть підривні роботи.
Піротехнічні роботи розпочнуться об 11:30 і продовжуватимуться до 15:00. Сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Гусарівка Ізюмського району.
Тому вибухи, які чутимуть місцеві жителі – не “прильоти”, зазначили у повідомленні.
Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що за минулий тиждень піротехніки знешкодили 812 ворожих боєприпасів у регіоні.
“Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 141772 одиниці вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою!”, – додали у ДСНС.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ізюмський район, вибухи, пиротехники, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 09:25;