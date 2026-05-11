Вибухи на Харківщині: у ХОВА пояснили, що буде

Суспільство 09:25   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі ХОВА розповіли, що сьогодні, 11 травня, на Харківщині проводитимуть підривні роботи.

Піротехнічні роботи розпочнуться об 11:30 і продовжуватимуться до 15:00. Сапери знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Гусарівка Ізюмського району.

Тому вибухи, які чутимуть місцеві жителі – не “прильоти”, зазначили у повідомленні.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що за минулий тиждень піротехніки знешкодили 812 ворожих боєприпасів у регіоні.

Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 141772 одиниці вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою!”, – додали у ДСНС.

