Взрывы в Харьковской области: в ХОВА объяснили, что будет
В пресс-службе ХОВА рассказали, что сегодня, 11 мая, на Харьковщине будут проводить подрывные работы.
Пиротехнические работы начнутся в 11:30 и будут продолжаться до 15:00. Саперы будут обезвреживать взрывоопасные предметы около населенного пункта Гусаровка Изюмского района.
Поэтому взрывы, которые будут слышать местные жители – не «прилеты», отметили в сообщении.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что за минувшую неделю пиротехники обезвредили 812 вражеских боеприпаса в регионе.
«С начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области саперы уничтожили уже 141772 единицы взрывоопасных предметов. Минная угроза на Харьковщине до сих пор остается очень высокой!», – добавили в ГСЧС.
- Категории: Общество, Украина; Теги: взрывы, изюмский район, пиротехники, харьковщина, хова;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 09:25;