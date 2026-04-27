Сегодня в Изюмском районе будет громко: запланировано разминирование

В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 27 апреля, в Изюмском районе будут проводить работы по разминированию территорий.

Подрывные работы начнутся в 12:00 и будут продолжаться до 13:30 около населенного пункта Родное Изюмского района. Ввиду этого жителей призвали не бояться звуков взрывов – это не «прилеты».

Тем временем в облуправлении ГСЧС рассказали: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 435 единиц взрывоопасных предметов.

«Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения россии на Харьковщине саперы уничтожили уже 140 341 единицу взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.