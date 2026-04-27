Live

Сегодня в Изюмском районе будет громко: запланировано разминирование

Общество 10:18   27.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Изюмском районе будет громко: запланировано разминирование

В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 27 апреля, в Изюмском районе будут проводить работы по разминированию территорий.

Подрывные работы начнутся в 12:00 и будут продолжаться до 13:30 около населенного пункта Родное Изюмского района. Ввиду этого жителей призвали не бояться звуков взрывов –  это не «прилеты».

Тем временем в облуправлении ГСЧС рассказали: за минувшую неделю пиротехники обезвредили 435 единиц взрывоопасных предметов.

«Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. С начала полномасштабного вторжения россии на Харьковщине саперы уничтожили уже 140 341 единицу взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.

Читайте также: Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
Новости Харькова — главное за 27 апреля: обстрелы пригорода, разрушения
27.04.2026, 08:56
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
В понедельник в Харькове и области опять будет опасная погода — прогноз
26.04.2026, 19:10
Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала
Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала
27.04.2026, 09:21
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
Грозы, шквалы и град: в Харькове и области объявили штормовое предупреждение
26.04.2026, 10:52
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
26.04.2026, 15:00
Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения
Непогода помешала РФ бить по Харьковщине, но принесла блэкаут и разрушения
27.04.2026, 10:48

Новости по теме:

25.04.2026
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
25.04.2026
Ночные взрывы в Харькове: «прилеты» в двух районах, уничтожена остановка
22.04.2026
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждали о скоростной цели
16.04.2026
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
08.04.2026
Сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА предупредили, что сегодня, 27 апреля, в Изюмском районе будут проводить работы по разминированию территорий.".