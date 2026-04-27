Больше сотни поваленных деревьев, три тысячи обращений: последствия шквала

В пресс-службе мэрии проинформировали о последствиях вчерашнего шквала в Харькове.

По информации Ситуационного центра и Департамента чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 08:00 в городе повреждены 196 кровель, также есть данные о 42 случаях обрывов проводов.

«Также из-за сильного ветра упало 107 деревьев и крупных ветвей, повреждено 17 автомобилей. В целом информационно-диспетчерская служба «1562» приняла более 2,9 тысячи обращений», – добавили в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. В результате бури в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь