Непогода на Харьковщине: ситуация на дорогах, в пятницу также будет опасно

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области прошел ледяной дождь и мокрый снег. Дорожники говорят: работают беспрерывно, ситуацию контролируют.

«Дороги системно обрабатываются противогололедными материалами, производится очистка дорожного покрытия. Температура воздуха ночью колебалась от -1 до +2°C. Дорожное покрытие преимущественно мокрое», – рассказали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что за сутки использовали 2534 тонн песчано-солевой смеси. Очистили и обработали около 4930 км дорог.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

«Из-за сложных погодных условий на отдельных участках возникали усложнения движения. В частности, вблизи Валок великогабаритное транспортное средство не смогло преодолеть подъем — ему оказали необходимую помощь. В другом случае причиной пробки стал грузовик с ненадлежащим состоянием шин», — информировали утром дорожники.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Тем временем, в Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе и завтра, 20 февраля.

«Ночью по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.