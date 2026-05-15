Асфальтный завод в зоне обстрелов: темпы ремонтов дорог Харьковщины падают
Около 60 тысяч квадратных метров разрушений ликвидировали на дорогах Харьковщины на прошлой неделе. Наибольший объем работ традиционно выполняют на трассе М-03 (в направлении Киева), сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По информации ведомства, на трассе М-03 за неделю восстановили около 35 тысяч квадратных метров покрытия.
«Киевское направление и в дальнейшем остается одним из приоритетных. Сейчас работы сосредоточены возле Манченков и Нестеренков, где уже начали фрезерование наиболее разрушенных участков. Из-за серьезных повреждений дорожное покрытие здесь будут восстанавливать сплошными картами. На менее поврежденных отрезках применяют пневмоструйный метод — это позволяет быстро устранять локальные разрушения без полного перекрытия движения», — рассказали в Службе.
На участках возле Коротича и Люботина, где ранее уже восстановили покрытие сплошными картами, дорожники сейчас наносят новую разметку. Тем временем на Дергачевской развязке продолжается фрезерование старого покрытия для дальнейшего ремонта. Всего с начала года на трассе М-03 уже отремонтировали более 170 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
Активно продолжаются работы и на трассе М-29. Со стороны Днепра к работам привлекли дополнительный асфальтоукладчик. Ежедневно дорожники принимают там около 500 тонн асфальтобетонной смеси. Со стороны Харькова работы также идут, однако в последнее время возникают перебои в работе асфальтобетонного завода из-за проблем с электроснабжением (под Харьковом работает Дергачевский асфальтобетонный завод — ред.).
«Предприятие расположено в зоне поражения российских обстрелов, поэтому работать стабильно в таких условиях крайне сложно. Это влияет на темпы выполнения ремонтов, однако работы не останавливаются», — отметили в Службе.
В стабильном режиме работают и на дороге Р-78 (в направлении Балаклеи). Основные ремонтные карты там уже завершают, а на этой неделе дорожники перешли и к ликвидации отдельной ямочности, в частности возле аэропорта. Кроме того, на участке от Змиева до Балаклеи начали фрезерование наиболее разрушенных отрезков. Продолжаются работы и в Барвенково — на улицах Соборной и Ивана Плыса устраивают новые слои асфальтобетонного покрытия.
Беспрерывно работают и на дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково, которая сегодня имеет критически важное значение для военной логистики.
«Здесь очень интенсивное движение, особенно большегрузного транспорта, поэтому дорога испытывает значительные нагрузки. Дорожники продолжают устраивать слои основы и стабилизировать аварийные разрушения, подбирая конструктивные решения именно под такие сложные условия эксплуатации», — добавили в Службе.
Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.
• Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 17:43;