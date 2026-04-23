Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня

Оригинально 21:00   23.04.2026
Елена Нагорная
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня

До 1 июня на Харьковщине должны восстановить ряд дорог государственного значения, на эти работы предусмотрено 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета, рассказал МГ «Объектив» заместитель начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.

«Это основные маршруты, которые относятся к дорогам с индексом М. Это М-03 — дорога на Киев. М-18. М-29 — на Днепр. Р-78 — это от Харькова до Змиева, а также важная дорога для военных Лозовая-Близнюки-Барвенково», — сообщил Радченко.

Как информировали в Службе, на дороге Р-78 Харьков-Змиев работы кипят. По состоянию на середину апреля там переложили около 5 тысяч квадратных метров покрытия. Ведутся работы на дорогах Безлюдовка-Васищево, Т-21-15 Гусаровка-Грушеваха и Т-21-21 Лозовая-Близнюки-Барвенково-Великая Камышеваха.

Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.

Читайте также: «Ни копейки»: антидроновые сетки на Харьковщине монтируют без финансирования

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
23.04.2026, 12:37
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
23.04.2026, 08:39
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
23.04.2026, 17:07
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00

Новости по теме:

22.04.2026
«Ни копейки»: антидроновые сетки на Харьковщине монтируют без финансирования
13.02.2026
С оттепелью дороги Харьковщины стремительно разрушаются: где уже латают ямы 📷
10.01.2026
Циклон надвигается на Харьковщину: дорожники обратились к водителям
10.12.2025
Харьковщину заснежило: ситуация на дорогах (фото)
15.03.2023
Две автодороги Харьковщины ждет ямочный ремонт: когда начнутся работы


  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 21:00;

