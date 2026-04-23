Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня

До 1 июня на Харьковщине должны восстановить ряд дорог государственного значения, на эти работы предусмотрено 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета, рассказал МГ «Объектив» заместитель начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.

«Это основные маршруты, которые относятся к дорогам с индексом М. Это М-03 — дорога на Киев. М-18. М-29 — на Днепр. Р-78 — это от Харькова до Змиева, а также важная дорога для военных Лозовая-Близнюки-Барвенково», — сообщил Радченко.

Как информировали в Службе, на дороге Р-78 Харьков-Змиев работы кипят. По состоянию на середину апреля там переложили около 5 тысяч квадратных метров покрытия. Ведутся работы на дорогах Безлюдовка-Васищево, Т-21-15 Гусаровка-Грушеваха и Т-21-21 Лозовая-Близнюки-Барвенково-Великая Камышеваха.

Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.